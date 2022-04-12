FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2022 11:02
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
EIE - 2022 yılı 1. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28.211,71 % 0,00183882 % 0,0127073 % 691,06
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29.532,31 % 0,0137279 % 0,0133021 % 96,9
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 901,41 % 0,0105 % 0,000406 % 3,8668345
ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.329,29 % 0,0105 % 0,0010492 % 9,9921279
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.275,4249 % 0,0105 % 0,0028266 % 26,92015601
ÜNLÜ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.341,5142 % 0,0105 % 0,0015051 % 14,33434139
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.597,9419 % 0,01 % 0,00117018 % 11,70181332
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 635,228 % 0,0105 % 0,00028612 % 2,72498449
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER. A.Ş. 1.550,5319 % 0,0105 % 0,0006984 % 6,65143174
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 406,21 % 0,0105 % 0,00018297 % 2,05007023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019456
BIST