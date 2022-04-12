FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2022 11:07
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
EIF - 2022 yılı 1. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.315,68 % 0,003992 % 0,00890849 % 223,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019464
BIST
11:582.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -15,29
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.428
11:5814,6831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0210
|Açılış
|: 14,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6887
En Düşük
14,6447
11:5815,9734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0081
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
11:58921,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,45
|Açılış
|: 921,60
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler11:58
|CLEBI
|257,60
|73.574.045
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|SANKO
|12,34
|51.099.045
|% 8,34
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|ATLAS
|1,45
|7.659.994
|% 7,41
|
|OYLUM
|2,33
|2.163.765
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|12.088.309
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.935.308
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|ACSEL
|38,20
|42.209.363
|% -7,42
|
|THYAO
|36,64
|2.220.968.400
|% 1,33
|
|GARAN
|13,62
|1.362.406.850
|% -1,87
|
|SISE
|17,28
|1.271.718.794
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,92
|1.044.101.221
|% -1,99
|
|KRDMD
|16,25
|1.019.795.646
|% 0,37
|
|ODAS
|2,27
|560.757.926
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,69
|652.616.390
|% -2,54
|
|YKBNK
|4,92
|1.044.101.221
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,80
|815.781.098
|% -3,31
|
|TSKB
|1,67
|248.008.136
|% -4,02
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6795
|14,6831
|% 0,14
|
|Euro
|15,9623
|15,9734
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,0383
|19,1338
|% -0,04
|
|Frank
|15,6773
|15,7717
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9035
|3,9231
|% 0,13
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-2,21
|
|Altın Gr.
|922
|922
|0,71
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,97
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,70
|
Seans Raporu
11:58
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