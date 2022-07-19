FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 15:39
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FEA - 2022 yılı 2. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.578,43 % 0,002244 % 0,016062 % 715,78
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046450
BIST
15:312.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 39,80
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
15:3117,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1558
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
15:3117,9958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2818
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
15:31966,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,18
|Açılış
|: 966,73
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler15:31
|POLTK
|678,80
|9.914.007
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|13.954.818
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.973.445
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|HUBVC
|8,72
|21.242.691
|% 9,96
|
|LIDFA
|9,26
|33.891.177
|% -6,09
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|KRGYO
|8,60
|12.066.794
|% -3,80
|
|PENTA
|410,60
|33.156.115
|% -3,62
|
|THYAO
|50,65
|2.860.973.562
|% 1,34
|
|EKGYO
|3,03
|1.216.796.760
|% 2,02
|
|SISE
|20,86
|1.215.402.415
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,52
|1.045.855.113
|% 2,96
|
|ODAS
|3,59
|849.346.855
|% 2,87
|
|EKGYO
|3,03
|1.216.796.760
|% 2,02
|
|ODAS
|3,59
|849.346.855
|% 2,87
|
|YKBNK
|4,52
|1.045.855.113
|% 2,96
|
|TSKB
|2,21
|219.576.953
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,18
|104.233.241
|% 5,36
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5809
|17,5882
|% 0,89
|
|Euro
|17,9854
|17,9958
|% 1,59
|
|Sterlin
|21,0478
|21,1534
|% 1,16
|
|Frank
|18,0887
|18,1977
|% 1,66
|
|Riyal
|4,6687
|4,6921
|% 0,68
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|0,49
|
|Altın Gr.
|966
|966
|6,61
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.618
|5,00
|
|Tam
|6.533
|6.593
|-31,00
|
|Yarım
|3.183
|3.223
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.611
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,79
|
Seans Raporu
15:31
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15:46OLMK
Yüzde 4.96 oranında artışla 14.39 lira fiyatla işlem gören hissede 888, 568 adet işlem
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15:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 94 artarak (% 1.62 ) 2, 194
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15:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, HUBVC, DESPC, UFUK, POLTK, KLRHO, NIBAS, IMASM
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15:45
POLTK, TRILC, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:45
PENTA, QNBFB, OTTO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında