FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 16:20
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FIE - 2022 yılı 2. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 353,6 % 0,0022179 % 0,003799 % 171,29
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 181,16 % 0,0022207 % 0,0019463 % 87,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046501
BIST
16:082.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 42,99
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
16:0817,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1553
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:0818,0305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,3165
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:08966,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,38
|Açılış
|: 966,93
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:06
|EUKYO
|3,52
|1.847.160
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.958.129
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.188.574
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.995.428
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|35.427.499
|% -5,48
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|410,00
|34.504.134
|% -3,76
|
|CANTE
|54,95
|38.336.759
|% -3,60
|
|THYAO
|50,85
|3.440.231.766
|% 1,74
|
|SISE
|20,90
|1.245.403.872
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,03
|1.235.215.235
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,54
|1.081.370.000
|% 3,42
|
|ODAS
|3,56
|910.780.455
|% 2,01
|
|EKGYO
|3,03
|1.235.215.235
|% 2,02
|
|ODAS
|3,56
|910.780.455
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,54
|1.081.370.000
|% 3,42
|
|TSKB
|2,21
|227.607.235
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,17
|106.593.049
|% 4,46
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5770
|17,5897
|% 0,90
|
|Euro
|18,0203
|18,0295
|% 1,78
|
|Sterlin
|21,0504
|21,1559
|% 1,17
|
|Frank
|18,0946
|18,2036
|% 1,69
|
|Riyal
|4,6685
|4,6919
|% 0,68
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|1,57
|
|Altın Gr.
|966
|967
|7,06
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.606
|-7,00
|
|Tam
|6.536
|6.600
|-24,00
|
|Yarım
|3.185
|3.226
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.613
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,88
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:21TURGG
Yüzde 9.83 oranında artışla 207.90 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 621 adet işlem
-
16:20GLRYH
Yüzde 8.57 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 419, 474 adet işlem
-
16:17POLHO
Yüzde 8.01 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 775, 282 adet işlem
-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 74 artarak (% 1.70 ) 2, 196
-
16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESPC, UFUK, HUBVC, IMASM, POLTK, EUKYO, KLRHO, NIBAS, RTALB, KONKA