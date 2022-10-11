FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2022 09:32
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FIE - 2022 yılı 3. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 751,26 % 0,0026296 % 0,0072822 % 276,92
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 269,09 % 0,0022208 % 0,0026084 % 117,45
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070605
BIST
14:253.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 10,20
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.564
14:2518,5888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
14:2518,0984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0690
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
14:25997,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,46
|Açılış
|: 997,71
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler14:24
|ERCB
|46,72
|48.040.615
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|61.891.074
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.034.583
|% 9,84
|
|KONTR
|90,40
|666.896.667
|% 9,58
|
|KIMMR
|6,48
|870.212
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.692.732
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|47.330.269
|% -9,94
|
|MARTI
|4,08
|65.904.857
|% -9,33
|
|BRKO
|1,90
|339.732
|% -6,86
|
|THYAO
|85,90
|2.629.023.164
|% -0,29
|
|SASA
|86,40
|2.007.031.448
|% 0,76
|
|PETKM
|15,05
|1.997.911.628
|% 3,37
|
|ASELS
|32,44
|1.289.396.390
|% -1,04
|
|EKGYO
|4,34
|1.140.754.378
|% 0,46
|
|EKGYO
|4,34
|1.140.754.378
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,74
|246.779.758
|% 1,75
|
|PETKM
|15,05
|1.997.911.628
|% 3,37
|
|AKFGY
|4,13
|424.667.614
|% 8,40
|
|ODAS
|7,89
|814.404.200
|% 4,78
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5685
|18,5951
|% 0,10
|
|Euro
|18,0934
|18,1057
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,5253
|20,6282
|% 0,21
|
|Frank
|18,5715
|18,6834
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,06
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|0,39
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.770
|-43,00
|
|Tam
|6.711
|6.761
|-20,00
|
|Yarım
|3.270
|3.306
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.653
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,40
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|-1,83
|
Seans Raporu
14:24
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-
14:38MSGYO
Yüzde 4.01 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 617, 947 adet işlem
-
14:37FENER
Yüzde 5.53 oranında artışla 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 740, 865 adet işlem
-
14:36ALMAD
Yüzde 4.81 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 239 adet işlem
-
14:35BUCIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 086, 628 adet işlem
-
14:34BUCIM
Yüzde 4.10 oranında artışla 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 080, 322 adet işlem