FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2022 09:32
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
EIK - 2022 yılı 3. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı 11
BIST
14:253.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 10,20
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.564
14:2518,5888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
14:2518,0984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0690
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
14:25997,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,46
|Açılış
|: 997,71
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler14:23
|ERCB
|46,72
|48.040.615
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|61.891.074
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.034.583
|% 9,84
|
|KONTR
|90,40
|666.896.667
|% 9,58
|
|KIMMR
|6,48
|870.212
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.692.732
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|47.330.269
|% -9,94
|
|MARTI
|4,08
|65.904.857
|% -9,33
|
|BRKO
|1,90
|339.732
|% -6,86
|
|THYAO
|85,90
|2.629.023.164
|% -0,29
|
|SASA
|86,40
|2.007.031.448
|% 0,76
|
|PETKM
|15,05
|1.997.911.628
|% 3,37
|
|ASELS
|32,44
|1.289.396.390
|% -1,04
|
|EKGYO
|4,34
|1.140.754.378
|% 0,46
|
|EKGYO
|4,34
|1.140.754.378
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,74
|246.779.758
|% 1,75
|
|PETKM
|15,05
|1.997.911.628
|% 3,37
|
|AKFGY
|4,13
|424.667.614
|% 8,40
|
|ODAS
|7,89
|814.404.200
|% 4,78
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5685
|18,5951
|% 0,10
|
|Euro
|18,0934
|18,1057
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,5253
|20,6282
|% 0,21
|
|Frank
|18,5715
|18,6834
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,06
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-0,08
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.770
|-43,00
|
|Tam
|6.713
|6.763
|-18,00
|
|Yarım
|3.271
|3.306
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.654
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|-2,00
|
Seans Raporu
14:23
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-
14:38MSGYO
Yüzde 4.01 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 617, 947 adet işlem
-
14:37FENER
Yüzde 5.53 oranında artışla 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 740, 865 adet işlem
-
14:36ALMAD
Yüzde 4.81 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 239 adet işlem
-
14:35BUCIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 086, 628 adet işlem
-
14:34BUCIM
Yüzde 4.10 oranında artışla 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 080, 322 adet işlem