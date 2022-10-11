FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2022 10:09
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
EHG - 2022 yılı 3. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 61.937,42 % 0,004794 % 0,132216 % 2.757,87
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070626
BIST
15:253.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 20,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.603
En Düşük
3.564
15:2518,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:2518,0900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0606
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:25998,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,12
|Açılış
|: 998,81
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ERCB
|46,72
|48.320.141
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|PINSU
|5,55
|18.623.028
|% 9,90
|
|KRONT
|57,80
|31.120.911
|% 9,89
|
|YAYLA
|4,78
|64.680.878
|% 9,89
|
|MARTI
|4,05
|92.711.858
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.118.432
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.274.603
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,67
|200.836.285
|% -6,97
|
|THYAO
|86,05
|3.094.553.992
|% -0,12
|
|PETKM
|14,99
|2.180.066.227
|% 2,95
|
|SASA
|86,25
|2.106.878.041
|% 0,58
|
|ASELS
|32,68
|1.630.756.040
|% -0,31
|
|AKBNK
|12,97
|1.314.807.011
|% 1,41
|
|EKGYO
|4,35
|1.257.262.453
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,74
|270.310.146
|% 1,75
|
|PETKM
|14,99
|2.180.066.227
|% 2,95
|
|YKBNK
|8,23
|1.122.867.082
|% 2,24
|
|ODAS
|7,87
|981.014.824
|% 4,52
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5789
|18,5875
|% 0,06
|
|Euro
|18,0878
|18,0990
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,5595
|20,6626
|% 0,38
|
|Frank
|18,5902
|18,7022
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% 0,05
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|2,73
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,17
|
|Cumhuriyet
|6.690
|6.792
|-21,00
|
|Tam
|6.726
|6.776
|-5,00
|
|Yarım
|3.278
|3.313
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,11
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|-1,32
|
Seans Raporu
15:23
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-
15:38LKMNH
Yüzde 6.47 oranında artışla 21.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 773 adet işlem
-
15:36KONYA
Yüzde 4.58 oranında artışla 1, 592.60 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 941 adet işlem
-
15:35XU100
Endeks 3, 599 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 36, 249.00 milyon TL de
-
15:34ACSEL
Yüzde 8.25 oranında artışla 64.30 lira fiyatla işlem gören hissede 864, 161 adet işlem
-
15:33IHEVA
Yüzde 5.74 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 889, 254 adet işlem