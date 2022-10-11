FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2022 10:09
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FIK - 2022 yılı 3. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 272,17 % 0,00309 % 0,001662 % 53,79
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070629
BIST
09:553.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 10,52
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.593
En Düşük
3.590
09:5518,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6622
En Düşük
18,5467
09:5518,0469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0175
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,0876
En Düşük
17,9829
09:55995,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,19
|Açılış
|: 995,50
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
993,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|3,81
|540.268.951
|% 0,00
|
|AGHOL
|88,15
|138.171.179
|% 0,00
|
|AGYO
|6,12
|21.683.176
|% 0,00
|
|ADEL
|37,00
|16.665.199
|% 0,00
|
|ADESE
|1,06
|70.027.512
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,81
|540.268.951
|% 0,00
|
|AGHOL
|88,15
|138.171.179
|% 0,00
|
|AGYO
|6,12
|21.683.176
|% 0,00
|
|ADEL
|37,00
|16.665.199
|% 0,00
|
|ADESE
|1,06
|70.027.512
|% 0,00
|
|THYAO
|86,15
|6.388.944.278
|% 0,00
|
|ASELS
|32,78
|3.389.445.695
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,00
|
|SASA
|85,75
|2.399.944.254
|% 0,00
|
|SISE
|30,04
|2.353.848.514
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,71
|336.723.342
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,05
|1.479.873.777
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,81
|540.268.951
|% 0,00
|
|TSKB
|2,38
|350.794.356
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5718
|18,5903
|% 0,07
|
|Euro
|18,0121
|18,0307
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,4033
|20,5056
|% -0,38
|
|Frank
|18,4886
|18,5999
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9283
|4,9530
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-1,05
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,60
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.716
|6.786
|5,00
|
|Yarım
|3.272
|3.317
|2,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.658
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,10
|
|B. Petrol
|96,04
|96,04
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:05XU100
Endeks 3, 582 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 56, 903.00 milyon TL de
-
10:01UTPYA
Yüzde 7.67 oranında artışla 24.70 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 719 adet işlem
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TOASO, AKSEN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.14 ) 3, 167
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUUN, COSMO, YAPRK, KMPUR, MEGAP, MEGAP, KTSKR, SAYAS, HUNER, CRFSA