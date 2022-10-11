FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2022 10:09
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FIG - 2022 yılı 3. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.888,31 % 0,068866 % 0,321842 % 467,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070633
BIST
15:263.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 20,84
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.603
En Düşük
3.564
15:2618,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:2618,0977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0683
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:26999,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,56
|Açılış
|: 999,25
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:26
|ERCB
|46,72
|48.323.504
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|PINSU
|5,55
|18.882.663
|% 9,90
|
|YAYLA
|4,78
|64.710.203
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.870.751
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|92.898.494
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.141.845
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.414.335
|% -9,94
|
|BRKO
|1,90
|339.732
|% -6,86
|
|THYAO
|86,05
|3.133.891.054
|% -0,12
|
|PETKM
|15,02
|2.197.860.015
|% 3,16
|
|SASA
|86,30
|2.112.494.799
|% 0,64
|
|ASELS
|32,70
|1.686.647.492
|% -0,24
|
|AKBNK
|13,00
|1.409.470.375
|% 1,64
|
|EKGYO
|4,35
|1.295.356.859
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,74
|271.612.047
|% 1,75
|
|YKBNK
|8,26
|1.235.821.843
|% 2,61
|
|PETKM
|15,02
|2.197.860.015
|% 3,16
|
|ODAS
|7,87
|989.659.290
|% 4,52
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5796
|18,5856
|% 0,05
|
|Euro
|18,0839
|18,0977
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,5837
|20,6869
|% 0,50
|
|Frank
|18,5893
|18,7013
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9307
|4,9555
|% 0,05
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|3,07
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,59
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-27,00
|
|Tam
|6.720
|6.770
|-11,00
|
|Yarım
|3.274
|3.310
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,79
|94,79
|-1,40
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41AYEN
Yüzde 4.82 oranında artışla 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 998, 828 adet işlem
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15:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 71 artarak (% 0.55 ) 3, 942
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15:40XU100
Endeks 3, 602 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 37, 015.00 milyon TL de
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15:40KONTR
Yüzde 9.45 oranında artışla 90.30 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 294, 647 adet işlem
-
15:39SANEL
Yüzde 6.99 oranında artışla 10.72 lira fiyatla işlem gören hissede 270, 159 adet işlem