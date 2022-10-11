FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2022 10:09
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FIV - 2022 yılı 3. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 511,72 % 0,008892 % 0,012511 % 140,71
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 185,87
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070636
BIST
11:143.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 5,16
|Açılış
|: 3.582
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.570
11:1418,5868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
11:1418,0591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0876
En Düşük
17,9829
11:14997,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,67
|Açılış
|: 997,36
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
993,21
BIST En Aktif Hisseler11:12
|ERCB
|46,72
|39.739.359
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|1.476.449
|% 9,98
|
|HUNER
|6,25
|126.738.483
|% 9,84
|
|KONTR
|89,55
|449.203.685
|% 8,55
|
|YAYLA
|4,70
|45.279.332
|% 8,05
|
|MARTI
|4,05
|42.718.989
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|683.225
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|62.563.194
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|28.032.181
|% -9,94
|
|BMSCH
|12,05
|76.973.378
|% -9,33
|
|THYAO
|86,15
|1.692.472.680
|% 0,00
|
|SASA
|87,40
|1.271.460.454
|% 1,92
|
|EKGYO
|4,36
|712.744.160
|% 0,93
|
|ASELS
|32,68
|633.670.739
|% -0,31
|
|SAHOL
|28,80
|593.642.409
|% -0,69
|
|EKGYO
|4,36
|712.744.160
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,74
|167.754.124
|% 1,75
|
|ODAS
|7,81
|449.803.507
|% 3,72
|
|AKFGY
|4,04
|211.632.827
|% 6,04
|
|YKBNK
|8,12
|420.396.254
|% 0,87
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5814
|18,5868
|% 0,06
|
|Euro
|18,0468
|18,0591
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,4725
|20,5751
|% -0,04
|
|Frank
|18,5168
|18,6283
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% -0,01
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-0,89
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,21
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.709
|6.772
|-9,00
|
|Yarım
|3.269
|3.311
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.656
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|-0,12
|
|B. Petrol
|95,00
|95,00
|-1,19
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:27AKYHO
Yüzde 5.53 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 882, 793 adet işlem
-
11:26AKFGY
Yüzde 6.30 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 922, 781 adet işlem
-
11:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 62 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
11:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, GUSGR
-
11:25XU100
Endeks 3, 588 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 15, 998.00 milyon TL de