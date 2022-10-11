FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2022 10:09
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
BEE - 2022 yılı 3. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 34.798,21 % 0,002379 % 0,034535 % 1.451,37
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.914,14 % 0,012641 % 0,014801 % 117,09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070641
BIST
11:303.586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 4,45
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.570
11:3018,5895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
11:3018,0576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0876
En Düşük
17,9829
11:30995,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,09
|Açılış
|: 995,60
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
993,21
BIST En Aktif Hisseler11:30
|ERCB
|46,72
|40.011.876
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|1.476.449
|% 9,98
|
|HUNER
|6,25
|127.829.214
|% 9,84
|
|SEKFK
|10,55
|15.685.553
|% 9,67
|
|MEGAP
|5,29
|50.561.162
|% 8,62
|
|MARTI
|4,05
|43.017.741
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|715.321
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|63.349.488
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|29.610.309
|% -9,94
|
|BMSCH
|12,22
|97.754.702
|% -8,05
|
|THYAO
|86,05
|1.893.801.191
|% -0,12
|
|SASA
|86,35
|1.424.439.497
|% 0,70
|
|ASELS
|32,62
|781.688.673
|% -0,49
|
|EKGYO
|4,35
|775.603.802
|% 0,69
|
|SAHOL
|28,82
|636.376.592
|% -0,62
|
|EKGYO
|4,35
|775.603.802
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,75
|182.341.221
|% 2,34
|
|ODAS
|7,91
|531.943.382
|% 5,05
|
|AKFGY
|4,04
|249.211.733
|% 6,04
|
|YKBNK
|8,12
|461.789.620
|% 0,87
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5842
|18,5895
|% 0,07
|
|Euro
|18,0455
|18,0576
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,4256
|20,5280
|% -0,27
|
|Frank
|18,4985
|18,6100
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9298
|4,9545
|% 0,03
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-3,07
|
|Altın Gr.
|995
|996
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.706
|6.761
|-20,00
|
|Yarım
|3.268
|3.305
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.653
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,37
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,51
|94,51
|-1,68
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:46MEGAP
Yüzde 8.62 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 820, 079 adet işlem
-
11:46MEGAP
Yüzde 8.62 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 820, 079 adet işlem
-
11:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, BIMAS, FROTO
-
11:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, ARCLK, GUBRF
-
11:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 37 artarak (% 0.01 ) 3, 179