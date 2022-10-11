FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarBEH - 2022 yılı 3. 3 Aylık Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 39.268,79 % 0,002334 % 0,023861 % 1.022,46QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 75.916,13 % 0,013816 % 0,046128 % 333,89AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.099,37 % 0,0105 % 0,000668 % 6,36ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.667,34 % 0,0105 % 0,002228 % 21,22GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 442,28 % 0,008925 % 0,000269 % 3,01PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.063,41 % 0,0105 % 0,010976 % 104,53ÜNLÜ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.329,58 % 0,0105 % 0,002631 % 25,05GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.549,45 % 0,01 % 0,001549 % 15,49İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.256,91 % 0,0105 % 0,000764 % 7,27YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER. A.Ş. 3.021,67 % 0,0105 % 0,001836 % 17,49YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 202,09 % 0,0105 % 0,000123 % 1,17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070642BIST