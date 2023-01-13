FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 13:36
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 172.179,97 % 0,002335 % 0,00349664 % 1.497,55
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.145,54 % 0,008913 % 0,003685 % 41,34
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.398,85 % 0,008925 % 0,0002841 % 3,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101900
BIST
15:544.943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -27,38
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:5418,7905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:5420,3229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0696
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
15:541.145,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.145,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:54
|MANAS
|11,37
|95.897.667
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.047.543
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.069.373
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.508.144
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,96
|3.288.350.971
|% -6,46
|
|KLGYO
|2,76
|160.681.254
|% -6,44
|
|CEOEM
|17,24
|14.609.112
|% -6,30
|
|THYAO
|133,90
|6.293.995.065
|% -1,40
|
|ASELS
|54,45
|4.502.255.632
|% -2,59
|
|EREGL
|39,74
|4.304.931.031
|% 0,40
|
|KRDMD
|18,47
|4.109.587.077
|% -2,28
|
|EKGYO
|7,96
|3.288.350.971
|% -6,46
|
|EKGYO
|7,96
|3.288.350.971
|% -6,46
|
|KRDMD
|18,47
|4.109.587.077
|% -2,28
|
|YKBNK
|9,04
|2.016.451.050
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,62
|475.781.990
|% -0,76
|
|PETKM
|17,60
|2.434.529.770
|% 1,03
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7855
|18,7905
|% 0,04
|
|Euro
|20,3096
|20,3229
|% -0,34
|
|Sterlin
|22,8099
|22,9242
|% -0,26
|
|Frank
|20,1300
|20,2513
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9874
|5,0124
|% 0,04
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-3,54
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|7.769
|7.886
|60,00
|
|Tam
|7.798
|7.871
|61,00
|
|Yarım
|3.800
|3.851
|29,00
|
|Çeyrek
|1.906
|1.926
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,19
|