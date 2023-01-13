FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 13:38
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL 4.432,5 % 0,008947 % 0,046918 % 524,41
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101903
BIST
13:315.056
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 85,26
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.064
En Düşük
4.926
13:3118,7863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 19,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
13:3120,3727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0198
|Açılış
|: 20,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3446
13:311.150,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.150,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler13:29
|ONCSM
|37,40
|5.592.609
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|21.102.723
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|10.834.899
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|38.162.091
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|15.865.892
|% 9,98
|
|ULUFA
|6,41
|9.834.088
|% -9,46
|
|EKGYO
|8,08
|2.492.118.273
|% -5,05
|
|AYES
|26,90
|111.616
|% -4,61
|
|YONGA
|34,00
|152.800
|% -4,23
|
|ALFAS
|240,40
|180.949.857
|% -3,84
|
|THYAO
|136,90
|4.758.771.504
|% 0,81
|
|ASELS
|56,45
|3.457.861.108
|% 0,98
|
|EREGL
|40,56
|3.296.705.446
|% 2,48
|
|KRDMD
|18,73
|2.916.962.162
|% -0,90
|
|EKGYO
|8,08
|2.492.118.273
|% -5,05
|
|EKGYO
|8,08
|2.492.118.273
|% -5,05
|
|YKBNK
|9,23
|1.521.474.497
|% 2,10
|
|KRDMD
|18,73
|2.916.962.162
|% -0,90
|
|SKBNK
|2,68
|289.774.704
|% 1,52
|
|ISCTR
|10,93
|966.797.333
|% 0,64
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7818
|18,7881
|% 0,02
|
|Euro
|20,3615
|20,3711
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,9238
|23,0388
|% 0,24
|
|Frank
|20,1775
|20,2991
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9862
|5,0112
|% 0,02
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|5,54
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|4,37
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|86,00
|
|Tam
|7.816
|7.886
|76,00
|
|Yarım
|3.808
|3.859
|37,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.929
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,43
|84,43
|0,40
|