FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 14:22
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 136.373,44 % 0,0023112 % 0,0408515 % 1.767,53
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 175.131,38 % 0,0138399 % 0,0524617 % 379,06
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.998,89 % 0,0105 % 0,0008983 % 8,56
ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.139,82 % 0,0105 % 0,0012401 % 11,81
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 520,54 % 0,0089266 % 0,0001559 % 1,75
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.844,38 % 0,0105 % 0,0053454 % 50,91
ÜNLÜ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.197 % 0,0105 % 0,0012572 % 11,97
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.089,69 % 0,01 % 0,0021238 % 21,24
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 970,45 % 0,0105 % 0,0002907 % 2,77
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER. A.Ş. 4.465,12 % 0,0105 % 0,0013376 % 12,74
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.247,12 % 0,0105 % 0,0003736 % 3,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101967
BIST