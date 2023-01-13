FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kurum ve Komisyon BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 136.373,44 % 0,0023112 % 0,0408515 % 1.767,53QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 175.131,38 % 0,0138399 % 0,0524617 % 379,06AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.998,89 % 0,0105 % 0,0008983 % 8,56ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.139,82 % 0,0105 % 0,0012401 % 11,81GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 520,54 % 0,0089266 % 0,0001559 % 1,75PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.844,38 % 0,0105 % 0,0053454 % 50,91ÜNLÜ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.197 % 0,0105 % 0,0012572 % 11,97GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.089,69 % 0,01 % 0,0021238 % 21,24İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 970,45 % 0,0105 % 0,0002907 % 2,77YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER. A.Ş. 4.465,12 % 0,0105 % 0,0013376 % 12,74YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.247,12 % 0,0105 % 0,0003736 % 3,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101967BIST