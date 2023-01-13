FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 15:08
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.784,89 % 0,002605 % 0,020678 % 793,63
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.771,95 % 0,004983 % 0,002807 % 56,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102011
BIST
15:084.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 26,02
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:0818,7939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:0820,3262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0663
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3069
15:081.148,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.148,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:08
|KNFRT
|15,07
|22.032.948
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|5.898.541
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.002.525
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|16.422.963
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|8,02
|3.041.425.984
|% -5,76
|
|KLGYO
|2,78
|140.216.544
|% -5,76
|
|EDIP
|9,29
|21.485.175
|% -5,40
|
|THYAO
|136,10
|5.629.457.390
|% 0,22
|
|ASELS
|55,60
|4.134.559.439
|% -0,54
|
|EREGL
|40,16
|3.945.186.693
|% 1,47
|
|KRDMD
|18,62
|3.696.798.360
|% -1,48
|
|EKGYO
|8,02
|3.041.425.984
|% -5,76
|
|EKGYO
|8,02
|3.041.425.984
|% -5,76
|
|KRDMD
|18,62
|3.696.798.360
|% -1,48
|
|YKBNK
|9,24
|1.764.216.372
|% 2,21
|
|SKBNK
|2,64
|426.271.443
|% 0,00
|
|PETKM
|17,88
|2.135.827.549
|% 2,64
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7853
|18,7939
|% 0,05
|
|Euro
|20,3123
|20,3262
|% -0,33
|
|Sterlin
|22,8210
|22,9355
|% -0,21
|
|Frank
|20,1343
|20,2556
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|1,35
|
|Altın Gr.
|1.148
|1.149
|2,31
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.918
|92,00
|
|Tam
|7.824
|7.885
|75,00
|
|Yarım
|3.812
|3.858
|36,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.929
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,52
|84,52
|0,49
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:23ECILC
Yüzde 5.15 oranında artışla 27.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 406, 554 adet işlem
-
15:22ULUSE
Yüzde 7.16 oranında artışla 190.00 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 542 adet işlem
-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 92 artarak (% 0.88 ) 5, 500
-
15:20XU100
Endeks 5, 017 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 60, 217.00 milyon TL de
-
15:20PGSUS
Yüzde 5.10 oranında artışla 472.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 552, 975 adet işlem