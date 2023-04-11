FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.04.2023 15:32
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
BBH- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.250,03 % 0,012748 % 0,019596 % 153,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136275
BIST
16:025.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -5,92
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
16:0219,2874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0183
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
16:0221,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1379
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
16:021.239,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.239,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler16:02
|BRSAN
|105,60
|120.844.778
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|30.743.829
|% 10,00
|
|AYCES
|84,70
|20.244.853
|% 10,00
|
|AGESA
|29,64
|47.076.489
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|36.620.822
|% 9,94
|
|AVHOL
|17,08
|115.140.402
|% -9,53
|
|VANGD
|6,94
|10.467.190
|% -7,34
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|HEDEF
|24,40
|75.514.436
|% -7,08
|
|CRDFA
|4,46
|69.344.530
|% -7,08
|
|GESAN
|84,00
|3.568.829.758
|% 2,75
|
|THYAO
|133,00
|3.387.580.474
|% -0,37
|
|KOZAL
|22,30
|2.566.141.047
|% 1,00
|
|EREGL
|36,06
|2.506.580.708
|% 0,50
|
|OYAKC
|35,16
|2.254.171.778
|% 2,21
|
|EKGYO
|7,27
|1.750.880.011
|% -0,27
|
|YKBNK
|10,10
|1.237.061.420
|% 1,30
|
|KOZAL
|22,30
|2.566.141.047
|% 1,00
|
|ZOREN
|5,17
|507.268.216
|% 5,94
|
|ISCTR
|12,10
|1.152.462.668
|% 0,33
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2833
|19,2874
|% 0,09
|
|Euro
|21,0561
|21,0681
|% 0,66
|
|Sterlin
|23,9017
|24,0216
|% 0,45
|
|Frank
|21,2236
|21,3515
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1258
|5,1515
|% 0,09
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|7,30
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|5,86
|
|Cumhuriyet
|8.474
|8.602
|24,00
|
|Tam
|8.523
|8.578
|-1,00
|
|Yarım
|4.163
|4.197
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.099
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,45
|15,47
|0,05
|
|B. Petrol
|83,96
|83,96
|-0,22
|