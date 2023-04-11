FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.04.2023 15:38
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FII -Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.247,64 % 0,009275 % 0,005204 % 56,1
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 0 % 0 % 0 % 30,4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136323
BIST
16:055.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,96
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
16:0519,2905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0214
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
16:0521,0580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1278
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
16:051.239,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,64
|Açılış
|: 1.239,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler16:05
|BRSAN
|105,60
|121.206.880
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|30.743.829
|% 10,00
|
|AYCES
|84,70
|20.244.853
|% 10,00
|
|AGESA
|29,64
|47.076.489
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|36.620.822
|% 9,94
|
|AVHOL
|17,11
|115.338.094
|% -9,37
|
|HEDEF
|24,30
|75.965.334
|% -7,46
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|CRDFA
|4,46
|69.395.120
|% -7,08
|
|LIDER
|125,50
|110.023.081
|% -7,04
|
|GESAN
|83,45
|3.574.392.156
|% 2,08
|
|THYAO
|132,50
|3.469.976.393
|% -0,75
|
|KOZAL
|22,22
|2.605.963.788
|% 0,63
|
|EREGL
|35,92
|2.571.063.568
|% 0,11
|
|OYAKC
|35,10
|2.260.562.941
|% 2,03
|
|EKGYO
|7,24
|1.764.533.743
|% -0,69
|
|YKBNK
|10,02
|1.268.624.855
|% 0,50
|
|KOZAL
|22,22
|2.605.963.788
|% 0,63
|
|ZOREN
|5,14
|509.146.500
|% 5,33
|
|ISCTR
|12,08
|1.162.895.710
|% 0,17
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2852
|19,2905
|% 0,11
|
|Euro
|21,0501
|21,0580
|% 0,61
|
|Sterlin
|23,9017
|24,0216
|% 0,45
|
|Frank
|21,2236
|21,3515
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1258
|5,1515
|% 0,09
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|7,60
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|6,27
|
|Cumhuriyet
|8.474
|8.602
|24,00
|
|Tam
|8.527
|8.582
|3,00
|
|Yarım
|4.165
|4.199
|1,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|0,04
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,12
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20NATEN
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 147.20 lira fiyatla işlem gören hissede 248, 537 adet işlem
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 7 kaybederek (% -0.19 ) 4, 570
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, GLRYH, PRDGS, BRSAN, MARKA, EDIP, AGESA, AYCES
-
16:19
PAGYO, PRDGS, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:19
YYAPI, UZERB, ONCSM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında