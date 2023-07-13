FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2023 15:41
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
BEH- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 103.156,57 % 0,003341 % 0,0240715 % 720,41421
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.UL DEĞERLER A.Ş. 102.872,32 % 0,012565 % 0,0240052 % 191,05507
ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 64,26 % 0,0105 % 0,000015 % 0,14281
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.011,97 % 0,009975 % 0,0002361 % 2,36735
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.729,8 % 0,0105 % 0,0008703 % 8,28903
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 215,88 % 0,0105 % 0,0000504 % 0,47977
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 868,46 % 0,0105 % 0,0002027 % 1,93005
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.856,67 % 0,0105 % 0,0004333 % 4,12622
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 638,19 % 0,0105 % 0,0001489 % 1,4183
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 575,19 % 0,021 % 0,0001342 % 0,63914
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171427
BIST