FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarEIE- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 40.308,2 % 0,003368 % 0,0069854 % 207,43276QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 99.388,32 % 0,011836 % 0,0172241 % 145,51996AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 817,43 % 0,0105 % 0,0001417 % 1,34916ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.766,41 % 0,0105 % 0,0003061 % 2,91543GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.800,96 % 0,009975 % 0,0004854 % 4,86624PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.191,24 % 0,0105 % 0,0003797 % 3,61661ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.552,63 % 0,0105 % 0,0002691 % 2,56258GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.273,18 % 0,0105 % 0,0002206 % 2,10135YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 767,18 % 0,0105 % 0,000133 % 1,26622YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 548,75 % 0,0105 % 0,0000951 % 0,9057TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 967,89 % 0,021 % 0,0001677 % 0,79874http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171433BIST