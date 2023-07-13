FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2023 15:41
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
EIE- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 40.308,2 % 0,003368 % 0,0069854 % 207,43276
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 99.388,32 % 0,011836 % 0,0172241 % 145,51996
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 817,43 % 0,0105 % 0,0001417 % 1,34916
ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.766,41 % 0,0105 % 0,0003061 % 2,91543
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.800,96 % 0,009975 % 0,0004854 % 4,86624
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.191,24 % 0,0105 % 0,0003797 % 3,61661
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.552,63 % 0,0105 % 0,0002691 % 2,56258
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.273,18 % 0,0105 % 0,0002206 % 2,10135
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 767,18 % 0,0105 % 0,000133 % 1,26622
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 548,75 % 0,0105 % 0,0000951 % 0,9057
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 967,89 % 0,021 % 0,0001677 % 0,79874
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171433
BIST