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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2021 23:10



FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
614,21 % 0,01214201
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
84,07 % 0,00166194
Bağımsız Denetim Ücreti
2.900,73 % 0,05734309
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
380,37 % 0,00751935
Fon Yönetim Ücreti
43.017,92 % 0,85039988
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
215,17 % 0,00425359
Gecelik Ters Repo Komisyonu
201,6 % 0,00398533
Vadeli Ters Repo Komisyonu
147 % 0,00290597
Borsa Para Piyasası Komisyonu
916,08 % 0,01810953
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.832,01 % 0,0559846
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.593,26 % 0,09080187
TOPLAM GİDERLER
55.902,42 % 1,10510715
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.058.552,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898765


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INVEO 58,30 84.591.958 % 10,00  
YESIL 151,80 96.573.986 % 10,00  
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Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş.Ons 25,26 25,30 -1,91  
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