FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri614,21 % 0,01214201Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00166194Bağımsız Denetim Ücreti2.900,73 % 0,05734309Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri380,37 % 0,00751935Fon Yönetim Ücreti43.017,92 % 0,85039988Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu215,17 % 0,00425359Gecelik Ters Repo Komisyonu201,6 % 0,00398533Vadeli Ters Repo Komisyonu147 % 0,00290597Borsa Para Piyasası Komisyonu916,08 % 0,01810953Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.832,01 % 0,0559846Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.593,26 % 0,09080187TOPLAM GİDERLER55.902,42 % 1,10510715DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.058.552,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898765BIST