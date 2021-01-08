FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri283,82 % 0,01205901Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00357198Bağımsız Denetim Ücreti2.900,89 % 0,12325365Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.138,66 % 0,04837963Fon Yönetim Ücreti20.039 % 0,85142141Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu20,15 % 0,00085614Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.832,01 % 0,12032706Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.509,08 % 0,19158278TOPLAM GİDERLER31.807,68 % 1,35145166DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.353.593,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898766BIST