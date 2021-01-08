FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.524,15 % 0,0117654Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00021863Bağımsız Denetim Ücreti4.418,48 % 0,01149059Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.521,9 % 0,08977682Fon Yönetim Ücreti615.427,19 % 1,6004651Hisse Senedi Komisyonu9.696,94 % 0,02521763Tahvil Bono Komisyonu1.787,14 % 0,00464759Gecelik Ters Repo Komisyonu63 % 0,00016384Vadeli Ters Repo Komisyonu84 % 0,00021845Borsa Para Piyasası Komisyonu225,23 % 0,00058573Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,81 % 0,00846958Türev Araçlar Komisyonu16.162,08 % 0,04203072% 0Diğer Giderler13.873,4 % 0,03607883TOPLAM GİDERLER704.124,39 % 1,8311289DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.453.021,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898767BIST