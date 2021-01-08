FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri84,78 % 0,01296613Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,01285754Bağımsız Denetim Ücreti1.444,63 % 0,22093954Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri114,94 % 0,01757875Fon Yönetim Ücreti5.567,05 % 0,85141626Hisse Senedi Komisyonu91,15 % 0,01394034Tahvil Bono Komisyonu15,98 % 0,00244396Gecelik Ters Repo Komisyonu55,07 % 0,00842232Vadeli Ters Repo Komisyonu35,12 % 0,0053712Borsa Para Piyasası Komisyonu321,12 % 0,04911161Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.832,01 % 0,43312335Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.799,38 % 0,73400996TOPLAM GİDERLER15.445,3 % 2,36218096DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ653.857,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898768BIST