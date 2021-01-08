FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri25,55 % 0,01197727Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,03941014Bağımsız Denetim Ücreti1.444,63 % 0,67721026Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71,77 % 0,03364417Fon Yönetim Ücreti1.817,16 % 0,851844Hisse Senedi Komisyonu32,3 % 0,01514152Tahvil Bono Komisyonu7,8 % 0,00365647Gecelik Ters Repo Komisyonu24,31 % 0,01139598Vadeli Ters Repo Komisyonu15,52 % 0,00727543Borsa Para Piyasası Komisyonu116,08 % 0,05441571Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.832,01 % 1,32758299Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.798,37 % 2,24936862TOPLAM GİDERLER11.269,57 % 5,28292255DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ213.320,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898769BIST