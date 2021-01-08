FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri28,15 % 0,0134136Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,04005974Bağımsız Denetim Ücreti1.444,63 % 0,68837275Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri122,41 % 0,05832892Fon Yönetim Ücreti1.784,04 % 0,85010316Hisse Senedi Komisyonu26,52 % 0,0126369Tahvil Bono Komisyonu11,27 % 0,00537021Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0,08 % 0,00003812Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.832,01 % 1,34946562Türev Araçlar Komisyonu321,79 % 0,1533344Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.798,23 % 2,28637837TOPLAM GİDERLER11.453,2 % 5,45750178DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ209.861,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898770BIST