FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri36,87 % 0,01277504Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,0291293Bağımsız Denetim Ücreti1.444,63 % 0,50054785Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri66,56 % 0,02306228Fon Yönetim Ücreti2.463,81 % 0,85368212Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu20,2 % 0,00699907Gecelik Ters Repo Komisyonu32,4 % 0,01122623Vadeli Ters Repo Komisyonu23,72 % 0,00821871Borsa Para Piyasası Komisyonu169,99 % 0,0588996Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.832,01 % 0,98125923Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.798,19 % 1,66251822TOPLAM GİDERLER11.972,45 % 4,14831764DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ288.609,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898771BIST