FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri130,63 % 0,01463943Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00942155Bağımsız Denetim Ücreti1.450,13 % 0,16251304Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri377,62 % 0,04231908Fon Yönetim Ücreti7.554,91 % 0,84666296Hisse Senedi Komisyonu535,84 % 0,06005047Tahvil Bono Komisyonu3,5 % 0,00039224Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.832,01 % 0,31737744Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.798,32 % 0,53773769TOPLAM GİDERLER17.767,03 % 1,99111389DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ892.316,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898772BIST