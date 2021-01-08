FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri85,81 % 0,01352338Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,01324916Bağımsız Denetim Ücreti1.444,63 % 0,22766908Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri265,81 % 0,04189081Fon Yönetim Ücreti5.358,25 % 0,84444311Hisse Senedi Komisyonu38,58 % 0,00608008Tahvil Bono Komisyonu4,46 % 0,00070288Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.832,01 % 0,44631574Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.800,42 % 0,75653088TOPLAM GİDERLER14.914,04 % 2,35040513DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ634.530,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898773BIST