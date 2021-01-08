FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri976,44 % 0,01266069Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00109007Bağımsız Denetim Ücreti2.900,45 % 0,03760772Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.038,05 % 0,0264257Fon Yönetim Ücreti155.235,13 % 2,01280488Hisse Senedi Komisyonu1.949,74 % 0,02528066Tahvil Bono Komisyonu63,87 % 0,00082815Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,04222822Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.798,43 % 0,06221725TOPLAM GİDERLER171.302,98 % 2,22114334DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.712.378,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898775BIST