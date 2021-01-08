FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 23:10
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
976,44 % 0,01266069
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
84,07 % 0,00109007
Bağımsız Denetim Ücreti
2.900,45 % 0,03760772
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.038,05 % 0,0264257
Fon Yönetim Ücreti
155.235,13 % 2,01280488
Hisse Senedi Komisyonu
1.949,74 % 0,02528066
Tahvil Bono Komisyonu
63,87 % 0,00082815
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.256,8 % 0,04222822
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.798,43 % 0,06221725
TOPLAM GİDERLER
171.302,98 % 2,22114334
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.712.378,45 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898775
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,37
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.543
En Düşük
1.520
18:057,3880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0399
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
18:059,0367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0141
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
18:05438,32
En Yüksek
|Değişim
|: -3,03%
|| -13,71
|Açılış
|: 438,32
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
433,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|18,70
|1.122.971
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|4.257.883
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.591.958
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.573.986
|% 10,00
|
|IZTAR
|17,72
|3.654.587
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|537.332
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|774.287
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|4.076.533
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|747.379
|% -9,76
|
|SUMAS
|69,50
|2.582.767
|% -7,21
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 9,68
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 1,10
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 3,87
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,61
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3816
|7,3853
|% 0,51
|
|Euro
|9,0237
|9,0314
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,9769
|10,0269
|% 0,42
|
|Frank
|8,2913
|8,3412
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9609
|1,9707
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-67,68
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-14,61
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|-1,86
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,44
|
|B. Petrol
|55,86
|55,86
|1,48
|