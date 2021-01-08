FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00572583Bağımsız Denetim Ücreti2.217,96 % 0,15106052Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri435,84 % 0,02968413Fon Yönetim Ücreti5.299,08 % 0,36090903Hisse Senedi Komisyonu161,61 % 0,01100691Tahvil Bono Komisyonu4,3 % 0,00029286Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,22181369Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.798,12 % 0,32678971TOPLAM GİDERLER16.257,78 % 1,10728268DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.468.259,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898776BIST