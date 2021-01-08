FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri627,36 % 0,01285995Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00172331Bağımsız Denetim Ücreti2.900,56 % 0,05945717Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.037,25 % 0,02126208Fon Yönetim Ücreti73.309,7 % 1,50273981Hisse Senedi Komisyonu157,57 % 0,00322995Tahvil Bono Komisyonu672,03 % 0,01377562Gecelik Ters Repo Komisyonu330,37 % 0,00677209Vadeli Ters Repo Komisyonu298,47 % 0,00611819Borsa Para Piyasası Komisyonu1.414,91 % 0,02900355Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,06675956Türev Araçlar Komisyonu26.490,41 % 0,543014Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.719,55 % 0,09674376TOPLAM GİDERLER115.299,05 % 2,36345903DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.878.402,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898778BIST