FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.325,1 % 0,01620705Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00058601Bağımsız Denetim Ücreti4.380,72 % 0,0305357Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.749,3 % 0,01219345Fon Yönetim Ücreti257.120,87 % 1,79225451Hisse Senedi Komisyonu6.283,66 % 0,04380009Tahvil Bono Komisyonu59,48 % 0,0004146Gecelik Ters Repo Komisyonu1.228,41 % 0,0085626Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.469,37 % 0,01721268Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,02270144Türev Araçlar Komisyonu35.359,66 % 0,24647361Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.495,5 % 0,04527672TOPLAM GİDERLER320.812,94 % 2,23621847DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.346.225,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898779BIST