FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri226,95 % 0,01239591Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00459187Bağımsız Denetim Ücreti2.900,56 % 0,15842735Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri408,97 % 0,02233777Fon Yönetim Ücreti27.528,3 % 1,50358396Hisse Senedi Komisyonu8,87 % 0,00048448Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu47,67 % 0,00260371Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,17788502Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.719,06 % 0,25775304TOPLAM GİDERLER39.181,25 % 2,1400631DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.830.845,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898780BIST