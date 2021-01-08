FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 23:10
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
226,95 % 0,01239591
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
84,07 % 0,00459187
Bağımsız Denetim Ücreti
2.900,56 % 0,15842735
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
408,97 % 0,02233777
Fon Yönetim Ücreti
27.528,3 % 1,50358396
Hisse Senedi Komisyonu
8,87 % 0,00048448
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
47,67 % 0,00260371
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.256,8 % 0,17788502
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.719,06 % 0,25775304
TOPLAM GİDERLER
39.181,25 % 2,1400631
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.830.845,55 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898780
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 18,37
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.543
En Düşük
1.520
18:057,3865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0384
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
18:059,0349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0123
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
18:05438,51
En Yüksek
|Değişim
|: -2,99%
|| -13,52
|Açılış
|: 438,51
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
433,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|18,70
|1.122.971
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|4.257.883
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.591.958
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.573.986
|% 10,00
|
|IZTAR
|17,72
|3.654.587
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|537.332
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|774.287
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|4.076.533
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|747.379
|% -9,76
|
|SUMAS
|69,50
|2.582.767
|% -7,21
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 9,68
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 1,10
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% -2,31
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 3,87
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 2,28
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,61
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3742
|7,3764
|% 0,39
|
|Euro
|9,0188
|9,0354
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,9772
|10,0272
|% 0,43
|
|Frank
|8,2960
|8,3459
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9602
|1,9701
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-64,71
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-13,35
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|-1,82
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,41
|
|B. Petrol
|56,00
|56,00
|1,62
|