FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.647,54 % 0,01145774Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00036383Bağımsız Denetim Ücreti4.380,72 % 0,0189584Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.275,25 % 0,09207272Fon Yönetim Ücreti434.897,98 % 1,88210431Hisse Senedi Komisyonu3.956,58 % 0,01712286Tahvil Bono Komisyonu558,61 % 0,00241749Gecelik Ters Repo Komisyonu1.373,4 % 0,00594365Vadeli Ters Repo Komisyonu1.176 % 0,00508937Borsa Para Piyasası Komisyonu6.666,86 % 0,02885211Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,01409443Türev Araçlar Komisyonu452,47 % 0,00195815Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.746,85 % 0,18066749TOPLAM GİDERLER522.473,13 % 2,26110255DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.107.007,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898781BIST