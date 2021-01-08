FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.494,11 % 0,0120308Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00028947Bağımsız Denetim Ücreti4.380,72 % 0,01508355Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.029,04 % 0,01387265Fon Yönetim Ücreti437.057,64 % 1,50486211Hisse Senedi Komisyonu43.164,7 % 0,14862324Tahvil Bono Komisyonu2.680,25 % 0,00922855Gecelik Ters Repo Komisyonu3.147,06 % 0,01083585Vadeli Ters Repo Komisyonu3.063,9 % 0,01054952Borsa Para Piyasası Komisyonu10.940,52 % 0,03767003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,0112137Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.259,26 % 0,02843801TOPLAM GİDERLER523.558,07 % 1,80269747DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.043.035,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898782BIST