FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.874,36 % 0,01234071Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00021285Bağımsız Denetim Ücreti2.901,14 % 0,00734499Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.902,49 % 0,01241193Fon Yönetim Ücreti336.395,7 % 0,85167317Hisse Senedi Komisyonu496,02 % 0,0012558Tahvil Bono Komisyonu1.404,03 % 0,00355467Gecelik Ters Repo Komisyonu701,4 % 0,00177578Vadeli Ters Repo Komisyonu424,2 % 0,00107397Borsa Para Piyasası Komisyonu991,9 % 0,00251125Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.832,01 % 0,00716997Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.705,71 % 0,02204077TOPLAM GİDERLER364.713,03 % 0,92336585DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.498.215,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898783BIST