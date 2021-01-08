FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.773,72 % 0,01228716Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00058238Bağımsız Denetim Ücreti1.450,5 % 0,01004811Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.067,64 % 0,01432325Fon Yönetim Ücreti122.992,82 % 0,85201325Hisse Senedi Komisyonu804,41 % 0,00557242Tahvil Bono Komisyonu206,47 % 0,00143029Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.832,01 % 0,0196183Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.913,84 % 0,08253124TOPLAM GİDERLER144.125,48 % 0,9984064DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.435.552,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898784BIST