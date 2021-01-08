FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.503,82 % 0,01302654Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00014594Bağımsız Denetim Ücreti8.850,64 % 0,01536461Alınan Kredi Faizleri871 % 0,00151205Saklama Ücretleri8.976,69 % 0,01558343Fon Yönetim Ücreti1.306.132,13 % 2,26743007Hisse Senedi Komisyonu104.167,06 % 0,1808328Tahvil Bono Komisyonu7,33 % 0,00001272Gecelik Ters Repo Komisyonu4.884,6 % 0,00847961Vadeli Ters Repo Komisyonu2.994,6 % 0,00519859Borsa Para Piyasası Komisyonu4.205,06 % 0,00729993Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,00565377Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.804,91 % 0,02049319TOPLAM GİDERLER1.463.738,71 % 2,54103325DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.604.075,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898785BIST