FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri19.983,17 % 0,01173617Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00004937Bağımsız Denetim Ücreti13.617,57 % 0,00799764Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.109,31 % 0,01181025Fon Yönetim Ücreti3.242.137,24 % 1,90411633Hisse Senedi Komisyonu66,59 % 0,00003911Tahvil Bono Komisyonu2.550,97 % 0,00149819Gecelik Ters Repo Komisyonu13.461 % 0,00790568Vadeli Ters Repo Komisyonu7.791 % 0,00457568Borsa Para Piyasası Komisyonu4.791,48 % 0,00281405Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,00191273Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.362,38 % 0,00784776TOPLAM GİDERLER3.341.211,58 % 1,96230296DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ170.269.914,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898786BIST