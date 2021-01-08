FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri622,91 % 0,01198131Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00161704Bağımsız Denetim Ücreti2.900,6 % 0,05579137Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.464,19 % 0,50902344Fon Yönetim Ücreti52.179,83 % 1,00364895Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14,06 % 0,00027044Gecelik Ters Repo Komisyonu4,2 % 0,00008078Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.690,89 % 0,03252329Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,06264267Türev Araçlar Komisyonu897,17 % 0,01725655Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.807,03 % 0,18863257TOPLAM GİDERLER97.921,75 % 1,88346842DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.199.012,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898787BIST