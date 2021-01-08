FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri143,57 % 0,01163165Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00681112Bağımsız Denetim Ücreti2.900,66 % 0,23500355Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri631,75 % 0,05118266Fon Yönetim Ücreti12.410,4 % 1,00545672Hisse Senedi Komisyonu236,15 % 0,01913223Tahvil Bono Komisyonu58,91 % 0,00477273Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu398,96 % 0,03232265Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,26385704Türev Araçlar Komisyonu415,1 % 0,03363027Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.721,24 % 0,38250197TOPLAM GİDERLER25.257,61 % 2,04630258DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.234.304,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898788BIST