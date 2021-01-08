FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.414,64 % 0,01186799Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00015554Bağımsız Denetim Ücreti8.821,63 % 0,01632126Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.514,47 % 0,05645607Fon Yönetim Ücreti989.432,81 % 1,83059015Hisse Senedi Komisyonu109,09 % 0,00020183Tahvil Bono Komisyonu761,51 % 0,0014089Gecelik Ters Repo Komisyonu5.699,4 % 0,01054469Vadeli Ters Repo Komisyonu4.048,8 % 0,00749085Borsa Para Piyasası Komisyonu5.536,21 % 0,01024277Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,00602554Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.321,83 % 0,01909684TOPLAM GİDERLER1.065.001,26 % 1,97040243DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.049.936,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898789BIST