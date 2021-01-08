FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri30.434,39 % 0,01249151Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00003451Bağımsız Denetim Ücreti5.920,84 % 0,00243015Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri88.314,84 % 0,03624799Fon Yönetim Ücreti4.448.492,55 % 1,82584184Hisse Senedi Komisyonu89 % 0,00003653Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.669,6 % 0,00273747Vadeli Ters Repo Komisyonu4.250,4 % 0,00174454Borsa Para Piyasası Komisyonu3.195,04 % 0,00131137Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,00133672Türev Araçlar Komisyonu5.448,39 % 0,00223624Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler128.530,41 % 0,0527541TOPLAM GİDERLER4.724.686,33 % 1,93920297DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ243.640.629,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898790BIST