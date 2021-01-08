FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri24.497,45 % 0,01197214Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00004109Bağımsız Denetim Ücreti10.482,49 % 0,0051229Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.941,21 % 0,02880515Fon Yönetim Ücreti3.733.848,58 % 1,82476853Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu157,84 % 0,00007714Gecelik Ters Repo Komisyonu2.053,8 % 0,00100371Vadeli Ters Repo Komisyonu1.722 % 0,00084156Borsa Para Piyasası Komisyonu1.674,65 % 0,00081842Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,00159163Türev Araçlar Komisyonu45.486,32 % 0,02222961Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.066,24 % 0,01762593TOPLAM GİDERLER3.918.271,45 % 1,9148978DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ204.620.395,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898791BIST