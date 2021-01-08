FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.018,11 % 0,01230248Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00017186Bağımsız Denetim Ücreti7.341,2 % 0,01500719Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.112,69 % 0,01249582Fon Yönetim Ücreti893.435,99 % 1,82639985Hisse Senedi Komisyonu23.037,1 % 0,04709342Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.705,2 % 0,00348584Vadeli Ters Repo Komisyonu1.415,4 % 0,00289342Borsa Para Piyasası Komisyonu1.827,67 % 0,0037362Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,00665769Türev Araçlar Komisyonu10.441,34 % 0,02134463Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.088,99 % 0,02471283TOPLAM GİDERLER966.764,56 % 1,97630123DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.917.874,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898792BIST