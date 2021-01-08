FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri18.663,07 % 0,01267051Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00005708Bağımsız Denetim Ücreti8.821,63 % 0,00598908Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71.478,08 % 0,04852706Fon Yönetim Ücreti2.694.694,06 % 1,82945021Hisse Senedi Komisyonu261.156,41 % 0,17730126Tahvil Bono Komisyonu381,08 % 0,00025872Gecelik Ters Repo Komisyonu19.530 % 0,01325908Vadeli Ters Repo Komisyonu13.322,4 % 0,00904469Borsa Para Piyasası Komisyonu12.192,6 % 0,00827766Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,00221107Türev Araçlar Komisyonu15.375,27 % 0,0104384Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.278,14 % 0,01105136TOPLAM GİDERLER3.135.233,61 % 2,12853617DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ147.295.294,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898793BIST