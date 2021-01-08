FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.657,63 % 0,01202479Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00027639Bağımsız Denetim Ücreti7.341,37 % 0,02413543Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.428,83 % 0,01127259Fon Yönetim Ücreti306.051,15 % 1,00617118Hisse Senedi Komisyonu12.290,16 % 0,04040503Tahvil Bono Komisyonu1.892,57 % 0,006222Gecelik Ters Repo Komisyonu3.011,4 % 0,00990025Vadeli Ters Repo Komisyonu2.877 % 0,0094584Borsa Para Piyasası Komisyonu5.630,57 % 0,01851101Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,01070703Türev Araçlar Komisyonu21.234,65 % 0,06981086Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.549,12 % 0,02810601TOPLAM GİDERLER379.305,32 % 1,24700097DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.417.403,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898794BIST