FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.804,28 % 0,01194648Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,0001476Bağımsız Denetim Ücreti8.821,63 % 0,01548841Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.871,27 % 0,0120641Fon Yönetim Ücreti1.042.628,13 % 1,83057405Hisse Senedi Komisyonu12.529,84 % 0,02199902Tahvil Bono Komisyonu5.063,54 % 0,00889021Gecelik Ters Repo Komisyonu546 % 0,00095863Vadeli Ters Repo Komisyonu403,2 % 0,00070791Borsa Para Piyasası Komisyonu1.943,38 % 0,00341205Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,00571806Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.294,92 % 0,0233423TOPLAM GİDERLER1.102.247,06 % 1,93524883DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.956.348,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898795BIST