FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.387,3 % 0,01259115Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00014329Bağımsız Denetim Ücreti10.604,24 % 0,01807421Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.802,77 % 0,05420567Fon Yönetim Ücreti1.317.260,35 % 2,24518101Hisse Senedi Komisyonu21.052,74 % 0,03588297Tahvil Bono Komisyonu272,12 % 0,00046381Gecelik Ters Repo Komisyonu8.009,4 % 0,01365148Vadeli Ters Repo Komisyonu4.426,8 % 0,00754518Borsa Para Piyasası Komisyonu9.711,73 % 0,01655299Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,00555099Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.595,3 % 0,02828556TOPLAM GİDERLER1.430.463,62 % 2,43812831DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.670.563,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898796BIST